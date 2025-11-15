Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого». Они обсудили текущее состояние отношений между странами и перспективные совместные проекты.

Отдельной темой разговора Путина и Лукашенко стало возможное строительство нового энергоблока на БелАЭС в Островце, а также вопросы обороны и безопасности. Кроме того, лидеры также уделили внимание ситуации на границе Союзного государства и подробно разобрали вызовы, которые возникают там.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время его визита в Москву обсудили повестку двусторонних отношений. Прежде всего лидеры двух стран затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Встреча глав двух государств продлилась три часа.

До этого Путин поздравил Самию Сулуху Хасан со вступлением на пост президента Танзании. Российский лидер отметил дружественный характер отношений между Москвой и Додомой. Он также подчеркнул, что страны активно сотрудничают в научно-технической, торговой и энергетической сферах.