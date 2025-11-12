В Кремле раскрыли одну деталь переговоров Путина и Токаева Песков: Путин и Токаев общались с глазу на глаз три часа

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели трехчасовую встречу в формате тет-а-тет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что в ближайшее время лидеры вновь встретятся на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает ТАСС.

Вчера все-таки президенты три часа просидели вдвоем, с глазу на глаз, — сказал Песков.

Ранее Токаев заявил, что на протяжении двух часов обсуждал с российским лидером международную повестку. На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что стороны также затронули двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной.

До этого сообщалось, что Путин и Токаев продолжили неформальное общение за ужином в кремлевской квартире российского лидера. Встреча состоялась в рамках государственного визита иностранного гостя в Москву. Неформальная часть поездки президента Казахстана в Россию продемонстрировала особый характер двусторонних отношений.

Во вторник, 11 ноября, Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана. Это произошло на фоне госвизита Токаева, который продлится с 11 по 12 ноября.