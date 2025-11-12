Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:15

В Кремле раскрыли одну деталь переговоров Путина и Токаева

Песков: Путин и Токаев общались с глазу на глаз три часа

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели трехчасовую встречу в формате тет-а-тет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что в ближайшее время лидеры вновь встретятся на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает ТАСС.

Вчера все-таки президенты три часа просидели вдвоем, с глазу на глаз, — сказал Песков.

Ранее Токаев заявил, что на протяжении двух часов обсуждал с российским лидером международную повестку. На встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко он отметил, что стороны также затронули двустороннее сотрудничество между Москвой и Астаной.

До этого сообщалось, что Путин и Токаев продолжили неформальное общение за ужином в кремлевской квартире российского лидера. Встреча состоялась в рамках государственного визита иностранного гостя в Москву. Неформальная часть поездки президента Казахстана в Россию продемонстрировала особый характер двусторонних отношений.

Во вторник, 11 ноября, Останкинская телебашня в Москве окрасилась в цвета флага Казахстана. Это произошло на фоне госвизита Токаева, который продлится с 11 по 12 ноября.

Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
переговоры
Россия
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестович предрек Зеленскому политическую катастрофу
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.