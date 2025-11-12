Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:11

В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Токаева

Песков: Путин и Токаев обсудят повестку двухсторонних отношений РФ и Казахстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят повестку двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Прежде всего лидеры двух стран затронут вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества. Много вопросов на повестке дня. Мы действительно очень близкие партнеры, — высказался Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что отношения между Астаной и Москвой остаются тесными и многогранными. Он напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, в первую очередь как торговый партнер.

Ранее стало известно, что неформальный саммит стран СНГ и ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Анонс сделал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана. В прошлый раз подобная встреча состоялась 25 декабря 2024 года.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
