В Кремле раскрыли тему переговоров Путина и Токаева Песков: Путин и Токаев обсудят повестку двухсторонних отношений РФ и Казахстана

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят повестку двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Прежде всего лидеры двух стран затронут вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества. Много вопросов на повестке дня. Мы действительно очень близкие партнеры, — высказался Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что отношения между Астаной и Москвой остаются тесными и многогранными. Он напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, в первую очередь как торговый партнер.

Ранее стало известно, что неформальный саммит стран СНГ и ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Анонс сделал президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана. В прошлый раз подобная встреча состоялась 25 декабря 2024 года.