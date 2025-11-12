Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:09

Путин рассказал, когда и где пройдет неформальный саммит стран СНГ

Путин: неформальный саммит стран СНГ пройдет в Петербурге перед Новым годом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Неформальный саммит стран СНГ и ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Последний раз подобная встреча состоялась 25 декабря 2024 года.

Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС, — сказал Путин.

Ранее Токаев назвал свой государственный визит в Россию главным внешнеполитическим событием 2025 года для республики. Он подчеркнул, что поездку тщательно готовили. Основными темами переговоров двух лидеров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Кроме того, Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в Киргизии.

Россия
Владимир Путин
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.