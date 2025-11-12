Путин рассказал, когда и где пройдет неформальный саммит стран СНГ

Неформальный саммит стран СНГ и ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге перед Новым годом, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Последний раз подобная встреча состоялась 25 декабря 2024 года.

Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС, — сказал Путин.

Ранее Токаев назвал свой государственный визит в Россию главным внешнеполитическим событием 2025 года для республики. Он подчеркнул, что поездку тщательно готовили. Основными темами переговоров двух лидеров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Кроме того, Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в Киргизии.