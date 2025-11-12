Токаев назвал главное событие года для Казахстана Токаев назвал свой визит в Россию главным событием года для Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свой государственный визит в Россию главным внешнеполитическим событием 2025 года для республики, сообщает РИА Новости. Поездку тщательно готовили, заявил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Для нас государственный визит в Российскую Федерацию — это, пожалуй, основное событие нынешнего года. Тщательно готовились. Проводили консультации по линии министерств, ведомств, — сказал Токаев.

Ранее сообщалось, что основными темами переговоров двух лидеров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Позже Путин на переговорах заявил, что практически 100% расчетов между Россией и Казахстаном проводятся в национальных валютах. Он подчеркнул, что использование рубля и тенге в торговых отношениях создает условия для экономической стабильности.