Токаев рассказал, с кем связаны все успехи современной России

13 ноября 2025 в 03:09

Токаев: успехи современной России связаны с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Достижения современной России неразрывно связаны с политикой президента страны Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита в Москву. По его словам, Путин вносит огромный вклад в укрепление страны.

Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства, — отметил он.

Токаев добавил, что его страна заинтересована в крепком и процветающем соседе. Прошедшие переговоры показали, что отношения Казахстана и России прочны и не пошатнулись от внешних вызовов.

Ранее Владимир Путин обещал Токаеву посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Он сказал, что сделает это с удовольствием. Общение лидеров состоялось в Кремле.

До этого сообщалось, что основными темами переговоров двух лидеров стали развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также Токаев отметил, что в ходе двухчасовой беседы с Путиным обсуждались вопросы международной повестки.

Также Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии.

