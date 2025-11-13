Токаев рассказал, с кем связаны все успехи современной России

Достижения современной России неразрывно связаны с политикой президента страны Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита в Москву. По его словам, Путин вносит огромный вклад в укрепление страны.

Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства, — отметил он.

Токаев добавил, что его страна заинтересована в крепком и процветающем соседе. Прошедшие переговоры показали, что отношения Казахстана и России прочны и не пошатнулись от внешних вызовов.

Ранее Владимир Путин обещал Токаеву посетить Казахстан с государственным визитом в 2026 году. Он сказал, что сделает это с удовольствием. Общение лидеров состоялось в Кремле.

До этого сообщалось, что основными темами переговоров двух лидеров стали развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Также Токаев отметил, что в ходе двухчасовой беседы с Путиным обсуждались вопросы международной повестки.

Также Путин заявил, что примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии.