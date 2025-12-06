Стало известно число обращений на прямую линию с Путиным На прямую линию с Путиным поступило более 255 тыс. обращений

Число обращений граждан, поступивших на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, превысило отметку в 255 тыс., подсчитали в эфире телеканала «Россия 1». Сбор вопросов для программы начался в четверг, 4 декабря, в 15:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания самой программы 19 декабря.

Подавляющее большинство обращений поступило от женщин, на долю которых приходится 67% от общего числа вопросов. Мужчины отправили всего 33% от всех поступивших обращений. В этом году, как и в прошлом, за расшифровку и обработку всех поступивших обращений граждан отвечает технология «ГигаЧат» Сбербанка.

Ранее стало известно, что пользователи национального мессенджера MAX смогут задать вопрос президенту. Для этого необходимо отправить сообщение в формате видео или текста с помощью чат-бота «Итоги года с В. Путиным».

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в этом году на прямой линии не будет включений с мест. По его словам, граждане будут присылать записанные заранее видеообращения. Песков выразил уверенность, что прямая линия российского лидера охватит обращения со всей страны.