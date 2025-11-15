Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Американист оценил шансы США на изъятие замороженных российских активов

Американист Блохин: США могут изъять замороженные активы РФ по примеру ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возможность того, что Соединенные Штаты Америки начнут изымать замороженные российские активы, крайне велика, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Вашингтон может начать конфискацию подконтрольных счетов РФ, последовав примеру Европейского союза.

Шансы того, что США начнут изымать замороженные российские активы, велики, потому что Евросоюз идет по этому пути, и нет здесь уже никаких моральных ограничений и табу. Не сказал бы, что это какая-то сенсация, потому что европейцы уже идут по этому пути долгое время. Скорее всего, это произойдет, — заявил Блохин.

Ранее в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что администрация президента Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств. Как подчеркнуло ведомство, предусматривается передача части из них на отдельный счет с начислением процентов для использования в поддержку Украины.

