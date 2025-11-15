Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 18:37

Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России

Президент АЭВТ Владимир Тасун скончался на 77-м году жизни

Владимир Тасун Владимир Тасун Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун скончался в возрасте 76 лет, заявили в пресс-службе Росавиации. Прощание с ним состоится 17 ноября в 12:00 в Москве по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Сегодня на 77-м году жизни скончался президент АЭВТ, член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации, заслуженный работник транспорта РФ Владимир Николаевич Тасун, — говорится в сообщении.

Тасун отучился в Рижском институте инженеров гражданской авиации и в 1972 году вернулся в родной Новосибирск. Там он на протяжении 35 лет работал в структурах воздушного транспорта. Свой трудовой путь Тасун начал инженером Толмачевского объединенного авиаотряда, а также работал в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации МГА СССР и возглавлял «Сибирские авиалинии».

Ранее на 84-м году жизни скончался профессор истории Ульяновского государственного университета Дмитрий Точеный. За последние пять лет он опубликовал семь учебных пособий и две хрестоматии для студентов и абитуриентов. Прощание с ученым состоится 16 ноября.

