Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России

Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун скончался в возрасте 76 лет, заявили в пресс-службе Росавиации. Прощание с ним состоится 17 ноября в 12:00 в Москве по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.

Сегодня на 77-м году жизни скончался президент АЭВТ, член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации, заслуженный работник транспорта РФ Владимир Николаевич Тасун, — говорится в сообщении.

Тасун отучился в Рижском институте инженеров гражданской авиации и в 1972 году вернулся в родной Новосибирск. Там он на протяжении 35 лет работал в структурах воздушного транспорта. Свой трудовой путь Тасун начал инженером Толмачевского объединенного авиаотряда, а также работал в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации МГА СССР и возглавлял «Сибирские авиалинии».

