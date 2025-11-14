Скончался известный ульяновский историк

Профессор истории Ульяновского государственного университета Дмитрий Точеный скончался на 84-м году жизни. Как сообщила пресс-служба УлГУ, прощание с ученым состоится 16 ноября.

Ушел из жизни доктор исторических наук профессор кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений УлГУ Дмитрий Точеный. Дмитрий Степанович стоял у истоков создания гуманитарной научной базы УлГУ и всегда сочетал скрупулезную работу по сохранению наследия нашего региона с плодотворной педагогической деятельностью, развитием кафедры истории Отечества, — говорится в сообщении.

Точеный проработал в университетах Самары и Ульяновска более 40 лет, начиная с основания Ульяновского государственного университета. Он активно занимался преподавательской и научной деятельностью. За последние пять лет опубликовал семь учебных пособий и две хрестоматии для студентов и абитуриентов.

