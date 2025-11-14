Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:11

Скончался известный ульяновский историк

Умер профессор УлГУ Точеный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Профессор истории Ульяновского государственного университета Дмитрий Точеный скончался на 84-м году жизни. Как сообщила пресс-служба УлГУ, прощание с ученым состоится 16 ноября.

Ушел из жизни доктор исторических наук профессор кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений УлГУ Дмитрий Точеный. Дмитрий Степанович стоял у истоков создания гуманитарной научной базы УлГУ и всегда сочетал скрупулезную работу по сохранению наследия нашего региона с плодотворной педагогической деятельностью, развитием кафедры истории Отечества, — говорится в сообщении.

Точеный проработал в университетах Самары и Ульяновска более 40 лет, начиная с основания Ульяновского государственного университета. Он активно занимался преподавательской и научной деятельностью. За последние пять лет опубликовал семь учебных пособий и две хрестоматии для студентов и абитуриентов.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский юрист, академик РАН Юрий Толстой умер на 99-м году жизни. Толстой был профессором кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета. Среди его учеников — президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, которым он преподавал во время их учебы в вузе.

