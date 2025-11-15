Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:39

Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире

Розенбаум: квартира с коллекцией бабочек не является «гнездышком»

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Александр Розенбаум, отвечая на вопрос журналиста о своей квартире и коллекции насекомых, заявил, что желает «развернуться с левой», передает корреспондент NEWS.ru. В рамках праздника «Радио Шансон» — Всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!» артист пояснил, что его коллекция бабочек посвящена памяти брата, который увлекался коллекционированием, и никакое «гнездышко» квартира из себя не представляет.

Когда представители прессы говорят такие слова про мое гнездышко, мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу. Но я этого делать не буду сейчас. Гнездышко — это не у меня, — заявил певец.

Ранее Розенбаум раскритиковал желтую прессу, назвав ее отвратительным явлением. По его словам, законные методы борьбы с ней сложны, а физическое воздействие опасно для личности. Именно поэтому, по мнению артиста, СМИ допускают грубые высказывания без серьезных последствий.

До этого Розенбаум рассказал, что постоянное развитие и труд помогают сохранять хорошую физическую форму. Певец также признался, что планирует работать «до гробовой доски», пока его творчество востребовано зрителями.

Александр Розенбаум
музыканты
журналисты
конфликты
Семен Товстый
С. Товстый
Виктория Колодонова
В. Колодонова
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.