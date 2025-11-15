Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире

Певец Александр Розенбаум, отвечая на вопрос журналиста о своей квартире и коллекции насекомых, заявил, что желает «развернуться с левой», передает корреспондент NEWS.ru. В рамках праздника «Радио Шансон» — Всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!» артист пояснил, что его коллекция бабочек посвящена памяти брата, который увлекался коллекционированием, и никакое «гнездышко» квартира из себя не представляет.

Когда представители прессы говорят такие слова про мое гнездышко, мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу. Но я этого делать не буду сейчас. Гнездышко — это не у меня, — заявил певец.

Ранее Розенбаум раскритиковал желтую прессу, назвав ее отвратительным явлением. По его словам, законные методы борьбы с ней сложны, а физическое воздействие опасно для личности. Именно поэтому, по мнению артиста, СМИ допускают грубые высказывания без серьезных последствий.

До этого Розенбаум рассказал, что постоянное развитие и труд помогают сохранять хорошую физическую форму. Певец также признался, что планирует работать «до гробовой доски», пока его творчество востребовано зрителями.