Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:34

«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой

Розенбаум заявил, что бороться с желтой прессой почти невозможно

Александр Розенбаум Александр Розенбаум Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Александр Розенбаум назвал желтую прессу отвратительной вещью, с которой нужно бороться. По словам артиста, противостоять этому в рамках закона очень сложно, а разбивать битой компьютеры в редакциях СМИ — опасно, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

Делать это в рамках закона сложно очень. Очень сложно. А делать это, придя в редакцию и разбив компьютеры бейсбольной битой, опасно для личности. Поэтому они позволяют себе грубые высказывания, — отметил Розенбаум.

Ранее телеведущий Леонид Якубович отказался от судов со СМИ после слухов о своей смерти и добавил: «Я должен раскопаться?» Подобные сообщения «настолько глупы, что просто поражают», подчеркнул он. Телеведущий добавил, что понимает причины появления подобных новостей — их распространяют «несчастные люди», у которых «в жизни что-то не состоялось».

Якубович ранее заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках, а жена рыдает.

Александр Розенбаум
певцы
видео
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Колоноскопия?»: Шуфутинский ответил на пикантный вопрос о молодой жене
В Саратовской области обрушился дом XX века
Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа
Мокрый снег оставил несколько районов Владимирской области без света
«Готовлю „Доширак“»: Буланова раскрыла свое любимое блюдо
Буланова раскрыла подробности закрытия своего ресторана в Петербурге
Французский телеканал прервал эфир из-за угрозы взрыва
«Золотой полковник» получил новую работу в колонии
Путин и Лукашенко провели обстоятельную беседу по телефону
Кай Метов раскрыл, почему встречает Новый год раньше других
Трескучий мороз и холод до –27? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
«Зачем давать деньги?»: Украине предрекли катастрофу из-за одного нюанса
Месть за Новороссийск, провокация Литвы, свержение Зеленского: что дальше
Дмитриев узнал о мощной машине по ограничению свободы слова в ЕС
Боец ВСУ расстрелял однополчан и сдался в плен
«Продолжаю верить»: в США назвали способ завершения кризиса на Украине
Аэропорт крупного российского города временно ограничил полеты
Оператор дрона «поднял на уши» правоохранителей европейской страны
Известный певец вышел из себя после вопроса о бабочках в квартире
«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.