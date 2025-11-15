«С битой опасно»: Розенбаум о борьбе с желтой прессой Розенбаум заявил, что бороться с желтой прессой почти невозможно

Певец Александр Розенбаум назвал желтую прессу отвратительной вещью, с которой нужно бороться. По словам артиста, противостоять этому в рамках закона очень сложно, а разбивать битой компьютеры в редакциях СМИ — опасно, передает корреспондент NEWS.ru с праздника «Радио Шансон» на танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!».

Делать это в рамках закона сложно очень. Очень сложно. А делать это, придя в редакцию и разбив компьютеры бейсбольной битой, опасно для личности. Поэтому они позволяют себе грубые высказывания, — отметил Розенбаум.

Ранее телеведущий Леонид Якубович отказался от судов со СМИ после слухов о своей смерти и добавил: «Я должен раскопаться?» Подобные сообщения «настолько глупы, что просто поражают», подчеркнул он. Телеведущий добавил, что понимает причины появления подобных новостей — их распространяют «несчастные люди», у которых «в жизни что-то не состоялось».

Якубович ранее заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках, а жена рыдает.