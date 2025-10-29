Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 16:30

«Я должен раскопаться?»: Якубович о судах с «похоронившими» его СМИ

Якубович отверг идею судиться со СМИ из-за фейков о его смерти

Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: NEWS.ru

Телеведущий Леонид Якубович отказался от судов со СМИ после слухов о своей смерти и добавил: «Я должен раскопаться?» Подобные сообщения «настолько глупы, что просто поражают», отметил он в беседе с корреспондентом NEWS.ru на премьере шоу «Усатые факты» телеканала СТС.

Это то, если я должен раскопаться по их-нему, а зачем? Нет, понимаете, дело в том, что можно судиться с умными людьми, можно судиться с теми, кто мне интересен, — подчеркнул Якубович.

Телеведущий добавил, что понимает причины появления подобных новостей. По словам Якубовича, их распространяют «несчастные люди», у которых «в жизни что-то не состоялось».

И это греет [их] самолюбие — замечательно, можно пожалеть, а судиться зачем? Человек так себя самовыражает. Очень хорошо, — сказал он.

Якубович также отметил, что критики «пишут чушь, не понимая, как вообще работает телевидение». В пример он привел роман писателя Артура Хейли «Аэропорт», отметив, что автор несколько лет жил на аэродроме, чтобы досконально изучить тему. По словам телеведущего, без такого погружения невозможно высказывать компетентное мнение.

Вот простой пример: мне нужен час времени, дайте мне название пьесы, главных исполнителей, фамилии и примерно, о чем сюжет. Я вам через час напишу разгромную рецензию, после которой вряд ли кто пойдет это смотреть, — объяснил Якубович.

Якубович ранее заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках, а жена рыдает.

Леонид Якубович
смерти
телеведущие
суды
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Страховка по вкладам вырастет вдвое: сколько денег можно хранить в банке
Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах
Главные достопримечательности Кисловодска: куда сходить и что посмотреть
«Без шума и пыли»: в России высказались о запуске «убийцы» SWIFT
Россиянина отправили за решетку за поджог здания облправительства
Зачем добавлять бруснику в мясной пирог? Ответ в этом рецепте!
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.