«Я должен раскопаться?»: Якубович о судах с «похоронившими» его СМИ Якубович отверг идею судиться со СМИ из-за фейков о его смерти

Телеведущий Леонид Якубович отказался от судов со СМИ после слухов о своей смерти и добавил: «Я должен раскопаться?» Подобные сообщения «настолько глупы, что просто поражают», отметил он в беседе с корреспондентом NEWS.ru на премьере шоу «Усатые факты» телеканала СТС.

Это то, если я должен раскопаться по их-нему, а зачем? Нет, понимаете, дело в том, что можно судиться с умными людьми, можно судиться с теми, кто мне интересен, — подчеркнул Якубович.

Телеведущий добавил, что понимает причины появления подобных новостей. По словам Якубовича, их распространяют «несчастные люди», у которых «в жизни что-то не состоялось».

И это греет [их] самолюбие — замечательно, можно пожалеть, а судиться зачем? Человек так себя самовыражает. Очень хорошо, — сказал он.

Якубович также отметил, что критики «пишут чушь, не понимая, как вообще работает телевидение». В пример он привел роман писателя Артура Хейли «Аэропорт», отметив, что автор несколько лет жил на аэродроме, чтобы досконально изучить тему. По словам телеведущего, без такого погружения невозможно высказывать компетентное мнение.

Вот простой пример: мне нужен час времени, дайте мне название пьесы, главных исполнителей, фамилии и примерно, о чем сюжет. Я вам через час напишу разгромную рецензию, после которой вряд ли кто пойдет это смотреть, — объяснил Якубович.

Якубович ранее заявил, что сообщения о его проблемах со здоровьем являются выдумкой. Он в саркастической манере подчеркнул, что три раза в неделю играет в теннис, куда его приносят на носилках, а жена рыдает.