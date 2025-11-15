Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале о проведении полной проверки финансовой деятельности ключевых государственных энергетических компаний с одновременным обновлением состава их правления. Глава государства охарактеризовал данные меры как «перезагрузку» предприятий, обсудив порядок реализации с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым.

Параллельно с полной проверкой финансовой деятельности должно состояться обновление управления этими компаниями, — говорится в сообщении.

Ранее бывший министр энергетики Украины Иван Плачков заявил о существовании угрозы полномасштабного блэкаута в государстве. По мнению экс-министра, энергетическая отрасль требует максимальной деполитизации.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что функционирование украинской энергосистемы, обеспечивающей боеспособность ВСУ, поддерживается работой трех атомных электростанций и масштабной западной помощью. Специалист констатировал сохранение энергогенерации несмотря на серьезные демографические и экономические трудности в государстве.