Президент Болгарии высказался о назначении управляющего активами ЛУКОЙЛа

Назначение главы агентства по доходам Болгарии Румена Спецова специальным управляющим активами ЛУКОЙЛа в стране противоречит болгарской конституции, заявил глава государства Румен Радев. По его словам, которые передает Болгарское национальное радио, спецуправляющий должен разработать подробный шестимесячный план действий, после чего его должен утвердить Совет министров.

Они (министры. — NEWS.ru) добились того, чтобы гарантии, которые были в законе 2023 года, были отменены. Они проголосовали за полномочия распоряжаться акциями и имуществом, что противоречит конституции и неприкосновенности частной собственности, — заявил Радев.

По словам Радева, министры уже проголосовали за послабления, освобождающие специального коммерческого администратора от судебного контроля. Такое решение противоречит национальному и европейскому правовому порядку.

До этого Минфин США ввел новые санкции против российских корпораций «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Отмечается, что под ограничения также подпали 34 дочерние структуры российских нефтедобывающих компаний.