14 ноября 2025 в 18:40

Лидера челябинской ОПГ задержали

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали лидера ОПГ Александра Махонина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ и МВД по Челябинской области задержали лидера ОПГ Александра Махонина, передает РБК со ссылкой на собственный источник. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в организации преступного сообщества.

Организатор ОПГ Махонин Александр Григорьевич задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУ МВД России по Челябинской области, — сказал источник.

По данным Генеральной прокуратуры, ОПГ «Махонинские», признанная судом экстремистской организацией, активно действовала с 1990-х годов. Братья Андрей и Александр Махонины при формировании группировки опирались на собственный криминальный опыт и прошлое ее участников.

Андрей Махонин в 1983 году получил судимость за хулиганство и нанесение телесных повреждений, в 1985 году — за незаконную торговлю подакцизными товарами, а в 1999 году — за самоуправство. Александр Махонин в 1990 году был приговорен за покушение на убийство. Следствие также указывает на причастность еще 14 человек, включая их родственников, друзей и сообщников.

Ранее судебные приставы начали арестовывать имущество ОПГ в Челябинске. Генпрокуратура потребовала национализировать активы в размере 2,5 млрд рублей.

