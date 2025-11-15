В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций IFQ: в Италии из-за антироссийских санкций на 25% выросли цены на продукты

В Италии стоимость продуктов питания после введения антироссийских санкций выросла почти на 25%, сообщает местная газета IL Fatto Quotidiano. При этом энергоносители подорожали на 76%.

Согласно данным Итальянского института статистики ISTAT, за последние четыре года цены на продукты росли быстрее уровня инфляции. Журналисты связывают это с началом конфликта на Украине и введением санкций против России. По информации издания, с октября 2021-го по октябрь 2025 года стоимость продуктов выросла на 24,9%, что почти на восемь пунктов превышает общий индекс потребительских цен (+17,3%), отражающий месячную и годовую инфляцию.

Отмечается, что в среднем итальянцы тратят около 16,6% своих доходов на продукты. Например, семья с двумя детьми ежегодно тратит на продукты примерно на €250 (24 тысячи рублей) больше, чем раньше, семья с одним ребенком — на €219 (20 тысяч рублей), а средняя семья — на €173 (16,5 тысячи рублей). Однако авторы статьи отмечают, что реальные зарплаты остаются на уровне 2021 года.

Ранее экономист Дарья Соколан заявила, что в случае, если Европа введет пошлины против товаров из России, она столкнется с трудностями в сфере промышленности. По ее словам, это приведет к тому, что ЕС потеряет конкурентные преимущества на мировом рынке.