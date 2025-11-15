Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 17:42

В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций

IFQ: в Италии из-за антироссийских санкций на 25% выросли цены на продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Италии стоимость продуктов питания после введения антироссийских санкций выросла почти на 25%, сообщает местная газета IL Fatto Quotidiano. При этом энергоносители подорожали на 76%.

Согласно данным Итальянского института статистики ISTAT, за последние четыре года цены на продукты росли быстрее уровня инфляции. Журналисты связывают это с началом конфликта на Украине и введением санкций против России. По информации издания, с октября 2021-го по октябрь 2025 года стоимость продуктов выросла на 24,9%, что почти на восемь пунктов превышает общий индекс потребительских цен (+17,3%), отражающий месячную и годовую инфляцию.

Отмечается, что в среднем итальянцы тратят около 16,6% своих доходов на продукты. Например, семья с двумя детьми ежегодно тратит на продукты примерно на €250 (24 тысячи рублей) больше, чем раньше, семья с одним ребенком — на €219 (20 тысяч рублей), а средняя семья — на €173 (16,5 тысячи рублей). Однако авторы статьи отмечают, что реальные зарплаты остаются на уровне 2021 года.

Ранее экономист Дарья Соколан заявила, что в случае, если Европа введет пошлины против товаров из России, она столкнется с трудностями в сфере промышленности. По ее словам, это приведет к тому, что ЕС потеряет конкурентные преимущества на мировом рынке.

Европа
Италия
цены
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.