Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 13:07

Россиянам рассказали, рухнут ли цены на квартиры после окончания СВО

Эксперт по недвижимости Зубик: окончание СВО не снизит цены на квартиры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Завершение специальной военной операции не спровоцирует обвал рынка недвижимости, а стоимость квартир может продолжить рост, заявил эксперт по недвижимости Виктор Зубик «Газете.ru». По его мнению, после стабилизации обстановки часть инвестиций, временно направленных в оборонную сферу и производство, постепенно вернется в экономику и жилищный сектор.

Фундаментально рост цен на квартиры может продолжиться, хотя краткосрочные коррекции могут периодически происходить, — говорится в сообщении.

Ранее аналитики сообщили о повышении средней стоимости комнаты на вторичном рынке в 40 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек до 1,73 млн рублей, что на 4,3% превышает показатели прошлого года. Ценовой рост обусловлен сокращением предложения, связанным с уменьшением количества комнат из-за расселения коммунальных квартир, при этом наибольшее число предложений сосредоточено в Санкт-Петербурге.

Кроме того, стало известно, что самую доступную квартиру в России можно приобрести за 300 тыс. рублей. Указанная сумма составляет стоимость однокомнатного жилья в поселке Зеленый Гай, расположенном в Тамбовской области.

