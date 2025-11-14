На Западе нашли причину рекордного взлета цен на золото FT: рост цен на золото связан с его закупками КНР в рамках дедолларизации

Объем неучтенных закупок золота Китаем может многократно превышать официально объявленные показатели, сообщает газета Financial Times со ссылкой на аналитиков Société Générale. По мнению экспертов, именно эта скрытая активность является ключевым фактором, поддерживающим рекордный рост цен на драгоценный металл.

Аналитики связывают столь масштабные приобретения со стремлением Китая диверсифицировать свои золотовалютные резервы и снизить зависимость от американского доллара. Главный стратегический директор по энергетическим направлениям инвестиционного фонда Carlyle Джефф Карри подтвердил, что Китай действительно покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации.

Эксперт отметил, что, в отличие от нефти, отслеживание перемещений золота с помощью спутников невозможно. Он пояснил, что практически невозможно достоверно установить конечного получателя и реальные объемы приобретаемого металла.

Согласно официальной статистике, Банк Китая демонстрировал весьма скромные показатели закупок, составившие около двух тонн в месяц в летний период. Однако большинство участников рынка не считают эти данные репрезентативными, поскольку расчеты Société Générale, основанные на анализе торговых потоков, указывают на реальный объем закупок в текущем году на уровне 250 тонн.

Директор Японской ассоциации рынка драгоценных металлов Брюс Икемизу предположил, что фактические золотые резервы Китая могут достигать 5000 тонн, что вдвое превышает официально декларируемый уровень. Скрытый характер операций создает серьезные сложности для трейдеров, пытающихся прогнозировать ценовую динамику.

Ранее стало известно, что золотые резервы России за последние 12 месяцев выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей). Это больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые. В предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму — $69 млрд (более 5,5 трлн рублей).