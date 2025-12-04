Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:13

Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине

Путин: Россия хочет закончить конфликт, который Запад развязал против нее

Владимир Путин
Россия хочет закончить конфликт, который Запад развязал против нее руками Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что у Москвы тесные исторические связи с Киевом, передает телеканал India Today.

[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины, — заявил президент России

Ранее Путин заявил, что продолжительная встреча с американскими представителями в Кремле была связана со сложной проработкой мирного плана США по Украине. По его словам, российская сторона не согласилась с некоторыми пунктами этого документа. По словам российского лидера, до визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву не было известно о новых инициативах.

До этого стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.

