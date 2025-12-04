Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине Путин: Россия хочет закончить конфликт, который Запад развязал против нее

Россия хочет закончить конфликт, который Запад развязал против нее руками Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также подчеркнул, что у Москвы тесные исторические связи с Киевом, передает телеканал India Today.

[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины, — заявил президент России

Ранее Путин заявил, что продолжительная встреча с американскими представителями в Кремле была связана со сложной проработкой мирного плана США по Украине. По его словам, российская сторона не согласилась с некоторыми пунктами этого документа. По словам российского лидера, до визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву не было известно о новых инициативах.

До этого стало известно, что администрация США сохраняет в строгой тайне обновленную версию плана урегулирования конфликта на Украине, разработанную совместно с Киевом. Тем временем европейские дипломаты недовольны отсутствием доступа к документу, что, по их мнению, является беспрецедентной ситуацией с дипломатической точки зрения.