Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку Повар одного из ресторанов в центре Москвы ударил незнакомца трубой по голове

В Москве повар одного из ресторанов на Петровке ударил мужчину трубой от жалюзи по голове, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Инцидент произошел после того, как работник общепита вмешался в ссору незнакомой пары. В отношении кулинара возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, повар вышел через служебный вход ресторана и увидел ссорящуюся пару. После его вмешательства женщина укрылась в заведении, а ее спутник остался на улице. Спустя некоторое время он также попытался проникнуть в ресторан и ударил по окну ногой. В ответ повар взял трубу от жалюзи, догнал нежданного гостя и ударил его по голове.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ижевске громкий дебош закончился дракой с местным депутатом. По словам очевидцев, агрессивный сосед вышел во двор и начал избивать ногами припаркованные машины, сопровождая свои действия нецензурными криками и угрозами в адрес окружающих. После этого мужчина ворвался в подъезд, где разгромил несколько почтовых ящиков.