У актера из «Питер FM» парализовало сына

У актера Павла Баршака, известного по роли в фильме «Питер FM», оказался парализован 16-летний сын, рассказала подруга семьи, актриса Евгения Осипова, на шоу «Малахов». По ее словам, это случилось в школе, подросток неожиданно почувствовал себя плохо. Сейчас школьнику требуется помощь.

Я очень хорошо знаю эту семью, они все лето сражались своими силами, им помогали друзья, никто не хотел афишировать эту ситуацию. В общем, я попросила у них разрешение, чтобы сообщить вам, — сказала Осипова.

По словам Баршака, мальчик более редким заболеванием, сейчас он находится на лечении в Израиле. Актер отметил, что один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей, и неизвестно, сколько времени потребуется его сыну находиться там.

