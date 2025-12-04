Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
У актера из «Питер FM» парализовало сына

У актера Павла Баршака парализовало 16-летнего сына

Павел Баршак Павел Баршак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У актера Павла Баршака, известного по роли в фильме «Питер FM», оказался парализован 16-летний сын, рассказала подруга семьи, актриса Евгения Осипова, на шоу «Малахов». По ее словам, это случилось в школе, подросток неожиданно почувствовал себя плохо. Сейчас школьнику требуется помощь.

Я очень хорошо знаю эту семью, они все лето сражались своими силами, им помогали друзья, никто не хотел афишировать эту ситуацию. В общем, я попросила у них разрешение, чтобы сообщить вам, — сказала Осипова.

По словам Баршака, мальчик более редким заболеванием, сейчас он находится на лечении в Израиле. Актер отметил, что один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей, и неизвестно, сколько времени потребуется его сыну находиться там.

Ранее Певец Влад Соколовский рассказал, что вместе с женой получил угрозы о похищении сына. По словам артиста, ситуация продолжается уже три года, однако правоохранительные органы не реагируют. В частности, неизвестный писал в мессенджерах паре фразы вроде «не будет твоего сладенького скоро».

