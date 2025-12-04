Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт

Пирожки из слоеного теста с яблоками Пирожки из слоеного теста с яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Пирожки из слоеного теста с яблоками станут настоящим хитом на вашем столе. Они готовятся легко и быстро, а результат всегда радует хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Возьмите 500 г готового слоеного теста, 3 яблока среднего размера, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, плюс масло для противня. Нарежьте очищенные яблоки кубиками, посыпьте сахаром с корицей и перемешайте. Разделите тесто на квадраты, выложите начинку по центру, слепите края и отправьте в духовку на 200 градусах на 20 минут, пока не булочки не подрумянятся.

Пирожки из слоеного теста идеальны для уютного чаепития или внезапных гостей. Готовьте с удовольствием — и наслаждайтесь теплой домашней атмосферой каждый день.

Ранее мы поделились рецептом постной шарлотки на каждый день.

