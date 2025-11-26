Росстат сообщил о «золотом» октябре для РФ Росстат сообщил о увеличении производства золота на 7,4% в октябре

Производство золота в России продемонстрировало существенный прирост в октябре текущего года, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По информации ведомства, объем производства увеличился на 7,4% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и на 1,5% относительно сентября 2025 года.

За десятимесячный период текущего года совокупный прирост золотодобычи составил 5,8% относительно аналогичного показателя 2024 года. Параллельно с этим выпуск первичного алюминия показал разнонаправленную динамику, сократившись на 9,3% в годовом сопоставлении, но увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Металлургический сектор в целом продемонстрировал смешанные результаты в октябре 2025 года. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в производстве легированной стали, которое упало на 14,9% в годовом исчислении, несмотря на рост на 11% относительно сентября, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за последний год выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей). Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. С октября 2020 по октябрь 2024 года резервы пополнились на $69 млрд (более 5,5 трлн рублей). На 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находится золотых слитков на сумму $299,8 млрд.