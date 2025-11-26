День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 19:40

Росстат сообщил о «золотом» октябре для РФ

Росстат сообщил о увеличении производства золота на 7,4% в октябре

Гранулированное золото высшей пробы на Красноярском заводе цветных металлов Гранулированное золото высшей пробы на Красноярском заводе цветных металлов Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Производство золота в России продемонстрировало существенный прирост в октябре текущего года, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По информации ведомства, объем производства увеличился на 7,4% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и на 1,5% относительно сентября 2025 года.

За десятимесячный период текущего года совокупный прирост золотодобычи составил 5,8% относительно аналогичного показателя 2024 года. Параллельно с этим выпуск первичного алюминия показал разнонаправленную динамику, сократившись на 9,3% в годовом сопоставлении, но увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Металлургический сектор в целом продемонстрировал смешанные результаты в октябре 2025 года. Наиболее значительное снижение было зафиксировано в производстве легированной стали, которое упало на 14,9% в годовом исчислении, несмотря на рост на 11% относительно сентября, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что золотые резервы России за последний год выросли на рекордные $92 млрд (почти 7,5 трлн рублей). Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятые. С октября 2020 по октябрь 2024 года резервы пополнились на $69 млрд (более 5,5 трлн рублей). На 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находится золотых слитков на сумму $299,8 млрд.

Россия
Росстат
золото
промышленность
металлургия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество
Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА
На Украине хотят проверить сделки для Минобороны
Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков
Папа Римский ввел два «пикантных» запрета для католиков
Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину
Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии
В МЧС сообщили о масштабном пожаре в подмосковном ресторане
Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина
Адвокат Добровинский рассказал, является ли развод Дибровых фиктивным
В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии
Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине
ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении
В Испании рассказали, что стоит на кону в украинском конфликте
Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков
Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей
В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше
Известная американская певица потребовала $5 млн с ветерана-инвалида
Совфед оставил прежним коэффициент для расчета военных пенсий в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.