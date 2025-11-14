Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 19:44

Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу

IRN.Ru: около 25% проданных в Москве квартир могут вернуться на рынок

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Рынок недвижимости Москвы могут заполонить предложения от людей, которые не могут расплатиться по ипотеке, заявил РИА Новости аналитик Олег Репченко. По его словам, четверть квартир, которые были проданы за последние два года в столице, могут снова оказаться в продаже.

Последние два года довольно много продавалось по схеме «купи сегодня, плати завтра». Это прежде всего рассрочки, траншевая ипотека. Если примерно половину покупали в семейную ипотеку, то все остальное — это вот эти схемы, — заявил он.

Эксперт отметил, что квартиры, условно зарезервированные, могут снова оказаться в числе нераспроданных. По его мнению, это способно негативно повлиять на продажи в других новостройках.

Кроме того, аналитик сообщил, что растет количество дефолтов по рыночной ипотеке. Хотя их доля пока невелика (около 1%), темпы роста высокие. Он предположил, что эта тенденция продолжится, поскольку многие заемщики могли неверно оценить свои финансовые возможности.

Россия
Москва
недвижимоcть
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана
Бывший замминистра энергетики Украины предстанет перед судом
Казанец выдавал себя за психолога и насиловал женщин
Усыновление ребенка, борьба за дочь после ДТП, рецепты: как живет Высоцкая
Новогодние витрины манят: как противостоять импульсивным покупкам, советы
Атака на Саратов, крушение Су-30, лютая зима: что будет дальше
«Слабый политик»: Пашинян начал зачистку перед выборами. Куда смотрит Запад
Хоккейный клуб «Сибирь» выгнал главного тренера из-за одной причины
IPO «ДОМ.РФ» собрало заявки по максимальной цене
Горящий в Подмосковье элитный банный комплекс попал на видео
Военэксперт перечислил главные признаки сильной армии
Секрет идеального паштета: вы не представляете, что добавляет шеф
Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 ноября 2025 года
Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе
Экс-сотрудница УМВД Краснодара лишилась миллионов рублей по решению суда
«Слово пацана» посмотрели в США и восхитились
Путин вмешался в ситуацию с дорогами в России
Не пощадил даже дочку: в Дагестане мужчина пытался вырезать и сжечь семью
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.