Четверть проданных в Москве квартир будет снова выставлена на продажу IRN.Ru: около 25% проданных в Москве квартир могут вернуться на рынок

Рынок недвижимости Москвы могут заполонить предложения от людей, которые не могут расплатиться по ипотеке, заявил РИА Новости аналитик Олег Репченко. По его словам, четверть квартир, которые были проданы за последние два года в столице, могут снова оказаться в продаже.

Последние два года довольно много продавалось по схеме «купи сегодня, плати завтра». Это прежде всего рассрочки, траншевая ипотека. Если примерно половину покупали в семейную ипотеку, то все остальное — это вот эти схемы, — заявил он.

Эксперт отметил, что квартиры, условно зарезервированные, могут снова оказаться в числе нераспроданных. По его мнению, это способно негативно повлиять на продажи в других новостройках.

Кроме того, аналитик сообщил, что растет количество дефолтов по рыночной ипотеке. Хотя их доля пока невелика (около 1%), темпы роста высокие. Он предположил, что эта тенденция продолжится, поскольку многие заемщики могли неверно оценить свои финансовые возможности.