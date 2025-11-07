Названы самые дешевые квартиры России Самую дешевую квартиру в России продают за 300 тыс. рублей

Самую дешевую квартиру в России можно приобрести всего за 300 тыс. рублей, сообщает ТАСС. За такую сумму продают однокомнатную квартиру в поселке Зеленый Гай Тамбовской области.

Площадь жилья составляет 37 квадратных метров, в нем есть холодная вода и канализация, но отсутствует туалет. В помещении установлены пластиковые окна и новый электросчетчик, однако требуется ремонт печи.

Второе место среди самых дешевых квартир занимает вариант в селе Берендеево Ярославской области, где за 350 тыс. рублей предлагают «однушку» площадью 32,4 квадратного метра. Квартира расположена на втором этаже деревянного дома 1970 года постройки. По словам продавцов, несмотря на необходимость ремонта, покупатель сможет оформить жилье по собственному вкусу.

На третьем месте — квартира в деревне Кошелево Талдомского округа Московской области стоимостью 995 тыс. рублей. Жилье площадью 34,6 квадратного метра выставлено на срочную продажу и требует капитального ремонта.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что россияне станут активнее приобретать квартиры благодаря рефинансированию комбо-ипотеки. По его словам, такая мера повысит доступность жилищных кредитов.