Один продукт значительно подешевел спустя полтора года Цены на какао снизились на 4,75%, до $5226 за тонну

На мировом рынке зафиксировали существенное снижение стоимости какао-бобов, следует из данных на сайте Investing. Ценовой показатель опустился до уровня $5226 (около 422,5 тысячи рублей) за тонну, продемонстрировав падение на 4,75%.

Текущие значения цены стали минимальными с февраля 2024 года. За ноябрь стоимость сырья уменьшилась на 12%, а недельное снижение составило 10%.

Ранее стало известно, что мировой спрос на шоколад обрушился, несмотря на снижение цен на какао-бобы. Темпы производства на фабриках снижаются во всех странах. Отмечается, что в текущих условиях производителям приходится принимать меры, сокращая использование данных продуктов в пользу более дешевых растительных аналогов.

До этого стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4000 рублей за килограмм. Причина кроется в плохом урожае в Бразилии — страна является основным производителем зерен.

Кроме того, американский производитель шоколадных брендов Dove и M&M’s компания Mars заключила соглашение с биотехнологической компанией Pairwise для использования генной инженерии при выращивании какао-деревьев, чтобы обеспечить себе бесперебойные поставки. Решение продиктовано кризисом поставок какао-бобов из Кот-д’Ивуара и Ганы, где воцарилась непогода и болезни растений, что в итоге привело к рекордному росту цен на сырье.