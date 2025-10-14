Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 18:28

Снижение цен на какао не помогло повысить спрос на шоколад

Bloomberg: cпрос на шоколад в мире рухнул вопреки снижению цен на какао

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мировой спрос на шоколад обрушился, несмотря на снижение цен на какао-бобы, сообщает агентство Bloomberg. Темпы производства на фабриках снижаются во всех странах. Отмечается, что в текущих условиях производителям приходится принимать меры, сокращая использование данных продуктов в пользу более дешевых растительных аналогов.

Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Неужели они теперь быстро вернутся к прежнему [объему]? Не думаю, — приводит агентство слова директора консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джуди Гейнс.

Согласно публикации, последствия кризиса уже начали сказываться на потребителях. Так, за последний год в Северной Америке продажи шоколадных конфет упали на 21%. Аналитики констатировали, что отрасль вступает в «новую норму» с высокими издержками, требующую от участников постоянной адаптации.

Ранее стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4000 рублей за килограмм. Причина кроется в плохом урожае в Бразилии — страна является основным производителем зерен.

шоколад
какао
цены
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США
Брыльска и Вайкуле: кто из иностранных звезд СССР отвернулся от России
Момотов пожаловался на скромные доходы
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.