Снижение цен на какао не помогло повысить спрос на шоколад

Мировой спрос на шоколад обрушился, несмотря на снижение цен на какао-бобы, сообщает агентство Bloomberg. Темпы производства на фабриках снижаются во всех странах. Отмечается, что в текущих условиях производителям приходится принимать меры, сокращая использование данных продуктов в пользу более дешевых растительных аналогов.

Производители приняли меры по сокращению использования какао-продуктов. Неужели они теперь быстро вернутся к прежнему [объему]? Не думаю, — приводит агентство слова директора консалтинговой компании J. Ganes Consulting Джуди Гейнс.

Согласно публикации, последствия кризиса уже начали сказываться на потребителях. Так, за последний год в Северной Америке продажи шоколадных конфет упали на 21%. Аналитики констатировали, что отрасль вступает в «новую норму» с высокими издержками, требующую от участников постоянной адаптации.

Ранее стоимость растворимого кофе в России на фоне роста мировых цен и пошлин США в сентябре превысила 4000 рублей за килограмм. Причина кроется в плохом урожае в Бразилии — страна является основным производителем зерен.