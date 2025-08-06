Крупнейший производитель шоколада вложил денег в генную инженерию

Американский производитель шоколадных брендов Dove и M&M's компания Mars заключила соглашение с биотехнологической компанией Pairwise для использования генной инженерии при выращивании какао-деревьев, чтобы обеспечить себе бесперебойные поставки, сообщает агентство Bloomberg. Решение продиктовано кризисом поставок какао-бобов из Кот-д'Ивуара и Ганы, где воцарилась непогода и болезни растений, что в итоге привело к рекордному росту цен на сырье.

Компания Mars Inc. использует технологию редактирования генов, которая может ускорить создание более выносливых растений какао. Это часть усилий компании по обеспечению бесперебойных поставок этой важнейшей культуры, — говорится в материале.

Агентство отмечает, что в Европе также рассматривают смягчение регулирования в этой сфере: Евросоюз ведет переговоры о новых правилах для генно-модифицированных культур. Вместе с тем Швейцария, центр переработки какао, также рассматривает возможность изменения своего законодательства, чтобы разрешить генное редактирование.

Ранее сообщалось, что шоколадные плитки Dove и «Коркунов» больше не будут продаваться в российских магазинах — их производство прекращено на фабрике в Одинцово. В компании Mars объяснили решение оптимизацией бизнес-модели и необходимостью эффективнее использовать ресурсы.