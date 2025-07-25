Популярные шоколадные плитки исчезнут с прилавков магазинов Mars прекратил выпуск шоколадных плиток Dove и «Коркунов» в России

Шоколадные плитки Dove и «Коркунов» больше не будут продаваться в российских магазинах — их производство прекращено на фабрике в Одинцово, передает Shopper’s со ссылкой на источники. В компании Mars объяснили решение оптимизацией бизнес-модели и необходимостью эффективнее использовать ресурсы.

[Это сделано] с целью оптимизации бизнес-модели и максимально эффективного использования имеющихся ресурсов, — уточнил представитель компании.

В феврале 2025 года молочный шоколад Dove в плитках 90 г уже выводили из ассортимента интернет-магазина «Вкусвилл» по инициативе производителя. Тем не менее часть продукции под брендами Dove и «Коркунов» пока сохраняется: в продаже остаются мини-наборы конфет Dove Promises и «Коркунов Pure Choco».

По словам консультанта Михаила Лачугина, шоколадные плитки становятся убыточной категорией. Их себестоимость растет из-за дорогих какао-продуктов, а повысить цены до нужного уровня без потери спроса сложно. Он считает, что подкатегория плиток переживает «явную деградацию».

Ранее X5 Group объявила о приостановке поставок продукции Mars, включая батончики Snickers, Twix, конфеты и жевательную резинку, в свои сети «Пятерочка» и «Перекресток» из-за несогласия с завышенными закупочными ценами компании. Продукции на полках хватит примерно на два месяца. Затем компания заменит ее аналогами других производителей.