Владелец «Пятерочки» прекратил поставку Snickers и Twix в свои магазины

Владелец «Пятерочки» прекратил поставку Snickers и Twix в свои магазины Российская X5 Group остановила отгрузки продукции Mars из-за завышенных цен

Крупнейший российский ретейлер X5 Group решил остановить отгрузки продукции Mars, в том числе батончиков Snickers и Twix, в магазины «Пятерочка» и «Перекресток», заявили ТАСС в пресс-службе компании. Такой шаг там объяснили несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.

Предложенные Mars закупочные цены существенно превышают рыночные ориентиры и не отвечают ожиданиям добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли, — подчеркнули в X5 Group.

Приостановка отгрузок коснулась не только шоколадных батончиков, но и конфет, драже и даже жевательной резинки. Отмечается, что запасов продукции хватит примерно на два месяца, а затем владелец торговых сетей планирует заменить ее аналогами.

Ранее сообщалось, что в России могут зафиксировать цены на часть социально значимых товаров. Такую возможность сейчас активно обсуждают власти и участники рынка. Речь идет, в частности, об овощах и куриных яйцах. Итоговый перечень товаров определит правительство.