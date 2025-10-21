Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:55

Стало известно, как в России изменились цены на комнаты

Средняя стоимость комнат в России достигла 1,7 млн рублей в 40 городах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена комнаты на вторичном рынке в 40 российских городах с населением от 500 тысяч человек составила 1,73 млн рублей — это на 4,3% выше, чем годом ранее, сообщили аналитики платформы «Циан». Рост цен связан с сокращением предложения: с расселением коммуналок на рынок поступает меньше комнат, передает «Коммерсант». Наибольшее количество лотов представлено в Санкт-Петербурге.

По данным исследователей, в Москве средняя цена комнаты составляет 6,2 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3,3 млн. При этом комнаты дорожают медленнее квартир-студий, которые за год выросли в цене на 8,7%, до 4,33 млн рублей.

Сокращение предложения объясняется расселением коммуналок и покупкой нескольких комнат сразу для формирования отдельной квартиры. В целом на вторичном рынке 40 городов продавалось 9,9 тысяч комнат, что на 5,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Большинство лотов сосредоточено в центральных районах крупных городов.

Ранее в Крыму зафиксировали самые низкие в России цены на квартиры в новостройках — средняя стоимость квадратного метра составила 157,6 тысяч рублей, что на 30% ниже общероссийского показателя. В министерстве региона отметили, что за год цена выросла более чем на пять тысяч рублей из-за высокого спроса, вызванного программами господдержки ипотеки и проектным финансированием.

цены
Россия
недвижимость
комнаты
