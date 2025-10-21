Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:18

Стало известно, в каком российском регионе самые низкие цены на квартиры

Самые низкие цены на квартиры предлагают в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые низкие цены на квартиры предлагают в Крыму, сообщило ТАСС региональное Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора. Так, средняя стоимость 1 кв. м в новостройке составляет примерно 157, 6 тыс. рублей.

В министерстве отметили, что указанная цена оказалась на 30% дешевле среднего показателя по России (более 205 тыс. рублей). Там добавили, что по сравнению с 2024 годом стоимость 1 кв. м в новостройке в Крыму выросла более чем на 5 тыс. рублей. Увеличение цены объяснили высоким спросом на недвижимость из-за запуска программ ипотеки с господдержкой и программ проектного финансирования.

Ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов заявил, что в 2026 году цены на вторичные квартиры в России могут увеличиться на 10–12% по сравнению с уровнем 2025 года. Он подчеркнул, что снижение ключевой ставки до приемлемых значений, ожидаемое во второй половине 2026 года, может стимулировать ипотечное кредитование по рыночным ставкам.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Также он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей.

