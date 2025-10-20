Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год Аналитик Попов: стоимость вторичного жилья в России вырастет на 10–12%

В 2026 году цены на вторичные квартиры в России могут увеличиться на 10–12% по сравнению с уровнем 2025 года, заявил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что снижение ключевой ставки до приемлемых значений, ожидаемое во второй половине 2026 года, может стимулировать ипотечное кредитование по рыночным ставкам.

Рост цен на вторичные квартиры в России в 2026 году будет на уровне чуть выше текущих значений инфляции (то есть на 10--12%). Снижение ключевой ставки позволит запустить кредитование на покупку недвижимости по рыночным ставкам и тем самым нарастить спрос россиян на вторичку на 15% по отношению к 2025 году, — отметил Попов.

Ранее руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова рассказала, что для ипотеки на вторичном рынке заплата должна быть минимум 136 тыс. рублей в месяц. В случае с первичным жильем ежемесячный доход должен быть не менее 191 тыс. рублей.

Тем временем депутат Госдумы Сергей Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Также он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей.