Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 11:43

В Госдуме предложили понизить ставку по семейной ипотеке до 2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Также он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей, передает ТАСС.

Справороссы направили в Минфин свои предложения: для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%, — заявил Миронов.

Политик напомнил, что фракция также предлагала обнулить ставку для многодетных молодых семей, где возраст родителей составляет менее 25 лет. Он сообщил, что мера позволит стимулировать рождаемость.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

Также директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что на рынке жилья в России на данный момент не наблюдается крупных проблем. Эксперт отметила, что наибольшее число непроданных квартир сегодня фиксируется в субъектах, где ранее наблюдался строительный бум.

ипотеки
Сергей Миронов
ставки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили склад и тренировочную базу ВСУ
Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда
Зеленский вернулся из США «с пустыми руками»
Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта
Депутат показал последствия игры в Angry Birds в VR
Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи
Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена
В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб сбили за сутки в зоне СВО
Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы
В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского
Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР
Бабье лето вернется в конце октября? Прогноз погоды в Москве на неделю
В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина
Наступление ВС РФ на Харьков 18 октября: десятки трупов, падение Купянска
Королевская семья Британии: последние новости, за что высмеяли Меган Маркл
Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора
Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате
Гороскоп на неделю с 20 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Трампу не удалось «угомонить» Зеленского в одном вопросе
Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.