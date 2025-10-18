В Госдуме предложили понизить ставку по семейной ипотеке до 2%

Депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал понизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя и более детьми. Также он предложил установить ставку в размере 4% для родителей двоих детей, передает ТАСС.

Справороссы направили в Минфин свои предложения: для семей с одним ребенком сохранить ставку в 6%, с двумя детьми — снизить до 4%, с тремя — до 2%, — заявил Миронов.

Политик напомнил, что фракция также предлагала обнулить ставку для многодетных молодых семей, где возраст родителей составляет менее 25 лет. Он сообщил, что мера позволит стимулировать рождаемость.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

Также директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщала, что на рынке жилья в России на данный момент не наблюдается крупных проблем. Эксперт отметила, что наибольшее число непроданных квартир сегодня фиксируется в субъектах, где ранее наблюдался строительный бум.