Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 16:48

В Европе указали на важность встречи депутатов с Медведевым

Евродепутат Блага назвал встречу с Медведевым важной и интересной

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Встреча европейских депутатов с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым была важной и интересной, заявил член Европейского парламента от Словацкой Республики Любаш Блага. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе нее стороны обменялись информацией. Блага подчеркнул, что прошедшая дискуссия была свободной и прошла в дружественной атмосфере.

Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников. Была дружественная обстановка. Мы говорили о БРИКС и политике в целом, — сказал евродепутат.

Ранее Медведев заявил, что правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем испугалась участия партии «Альтернатива для Германии» в международном конгрессе в Сочи. По его словам, давление на фракцию в ФРГ достигло такого уровня, что поездка в Москву для ее представителей стала невозможной.

Медведев также обратил внимание, что бывшие колониальные державы продолжают рассматривать суверенные государства как свою собственность. Представители Белоруссии, Венесуэлы и других государств делились конкретными примерами подобного внешнего влияния.

Россия
Дмитрий Медведев
Европа
депутаты
евродепутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хотите, чтобы тыква таяла во рту? Секрет в температуре и пергаменте
Захарова одной фразой унизила МОК после попытки «задушить» российские СМИ
В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций
Орбан предположил, реально ли склонить Украину к перемирию
Эстония расширила финансовую поддержку Украины
Посетители зоопарка попрятались в машины из-за сбежавшей обезьяны
Американист оценил шансы США на изъятие замороженных российских активов
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Названо число пострадавших после взрыва и пожара в Аргентине
Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников
В Запорожской области выросло число оставшихся без света абонентов
День святого Георгия Победоносца: история и почитание
В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине
Россиянка опубликовала видео, как орел напал на нее и едва не выколол глаз
В Европе подсчитали потери из-за отказа от россиян
Раскрыто, почему США не поддержали антироссийские поправки в резолюции ООН
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Раскрыты последствия удара ВСУ по Запорожской области
За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма
МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электропередачи на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.