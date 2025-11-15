В Европе указали на важность встречи депутатов с Медведевым Евродепутат Блага назвал встречу с Медведевым важной и интересной

Встреча европейских депутатов с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым была важной и интересной, заявил член Европейского парламента от Словацкой Республики Любаш Блага. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ходе нее стороны обменялись информацией. Блага подчеркнул, что прошедшая дискуссия была свободной и прошла в дружественной атмосфере.

Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников. Была дружественная обстановка. Мы говорили о БРИКС и политике в целом, — сказал евродепутат.

Ранее Медведев заявил, что правящая коалиция Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем испугалась участия партии «Альтернатива для Германии» в международном конгрессе в Сочи. По его словам, давление на фракцию в ФРГ достигло такого уровня, что поездка в Москву для ее представителей стала невозможной.

Медведев также обратил внимание, что бывшие колониальные державы продолжают рассматривать суверенные государства как свою собственность. Представители Белоруссии, Венесуэлы и других государств делились конкретными примерами подобного внешнего влияния.