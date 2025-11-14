Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:39

В центре Парижа произошла стрельба

На вокзале Монпарнас полицейские открыли огонь при задержании преступника

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press
На парижском вокзале Монпарнас произошла стрельба: полицейские открыли огонь по мужчине, который угрожал пассажирам ножом и отказался выполнять их требования, сообщает Ouest-France. По данным следствия, подозреваемый ранее проявлял агрессию в семье.

Из самых первых материалов, которые нам стали известны, мужчина, прежде замеченный в домашнем насилии, достал нож. В ответ полицейский применил оружие, чтобы остановить его, — объяснили в прокуратуре.

Трагедия случилась после того, как преступник угрожал убийством своей жене и сыну. Сотрудники полиции ожидали мужчину на платформе станции. После выхода из поезда он попытался скрыться, затем достал нож и нанес себе ранение. Для его задержания полицейские произвели как минимум один выстрел. На место вызвали скорую помощь.

Ранее в Чикаго неизвестный обстрелял агентов Пограничной службы США из автомобиля во время рейда по поиску нелегальных мигрантов. По данным властей, преступник скрылся. Кроме того, несколько человек забросали машины пограничников кирпичами и краской. Обошлось без пострадавших.

