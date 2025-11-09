Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:41

Неизвестный устроил стрельбу по пограничному патрулю и сбежал

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Чикаго неизвестный обстрелял агентов Пограничной службы США, сообщило Министерство внутренней безопасности страны в соцсети Х. Это произошло во время проводимого ими рейда по поиску нелегальных мигрантов. Преступнику удалось скрыться

Неизвестный мужчина, находившийся в черном джипе, открыл огонь, — сказано в сообщении.

Также в министерстве добавили, что в ходе операции несколько человек забросали автомобили пограничников кирпичами и краской. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее стало известно, что в течение хеллоуинских выходных США потрясла серия массовых перестрелок, унесших жизни более 100 человек и ставших причиной ранений свыше 200 граждан. Было зафиксировано 11 инцидентов с четырьмя и более пострадавшими в каждом.

До этого Стрельба произошла в ночном клубе Форт-Уэрта в американском штате Техас. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии.

