Неизвестный устроил стрельбу по пограничному патрулю и сбежал В Чикаго мужчина обстрелял пограничный пункт во время рейда и сбежал

В Чикаго неизвестный обстрелял агентов Пограничной службы США, сообщило Министерство внутренней безопасности страны в соцсети Х. Это произошло во время проводимого ими рейда по поиску нелегальных мигрантов. Преступнику удалось скрыться

Неизвестный мужчина, находившийся в черном джипе, открыл огонь, — сказано в сообщении.

Также в министерстве добавили, что в ходе операции несколько человек забросали автомобили пограничников кирпичами и краской. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее стало известно, что в течение хеллоуинских выходных США потрясла серия массовых перестрелок, унесших жизни более 100 человек и ставших причиной ранений свыше 200 граждан. Было зафиксировано 11 инцидентов с четырьмя и более пострадавшими в каждом.

До этого Стрельба произошла в ночном клубе Форт-Уэрта в американском штате Техас. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии.