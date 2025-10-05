Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 18:51

Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе

Один человек погиб и пятеро получили ранения при стрельбе в Форт-Уэрте

Фото: Tian Dan/Xinhua/Global Look Press

Стрельба произошла в ночном клубе Форт-Уэрта в американском штате Техас, сообщает CBS News со ссылкой на полицейское управление округа. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы, все они находятся в стабильном состоянии.

Один человек был убит и по меньшей мере пять других получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Форт-Уэрта рано утром в воскресенье, — говорится в публикации.

Прибывшие на вызов детективы установили, что подозреваемые стреляли из пистолетов. Они скрылись с места происшествия, их разыскивают.

Ранее массовая перестрелка произошла в центре американского города Монтгомери штата Алабама. Инцидент произошел в многолюдном районе ночных развлечений. В результате погибли два человека, 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

До этого в Чикаго произошел инцидент с применением огнестрельного оружия против полицейского патруля. Правоохранительные органы были вынуждены открыть ответный огонь по вооруженной женщине.

США
Техас
стрельбы
перестрелки
погибшие
пострадавшие
ночные клубы
