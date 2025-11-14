Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:49

Во Франции потребовали прекратить финансирование Киева

Политик Филиппо обвинил Макрона в поощрении коррупции на Украине

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко высказался против предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В соцсети X он заявил, что визит проходит на фоне коррупционного скандала и рассматривается им как поощрение Киева.

Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце в понедельник! <…> Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане! — написал Филиппо.

Ранее министр юстиции Украины Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Как указала премьер-министр страны Юлия Свириденко, теперь исполнять обязанности главы ведомства будет Людмила Сугак, которая ранее находилась на посту заместителя Галущенко. Миндича называют «кошельком Зеленского».

Депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, что в случае допроса в рамках расследования коррупционного скандала бизнесмен Тимур Миндич может дать показания против Зеленского. По его мнению, ближайшее окружение украинского политика не станет скрывать правду.

