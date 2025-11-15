Простая и вкусная закуска из крабовых палочек. «Ракушки» — нужны яйца и плавленый сыр, никакого заезженного оливье

Эта закуска в виде изящных ракушек из слоеного теста с начинкой — настоящее праздничное волшебство! Она кажется сложной, но готовится на удивление просто. Хрустящие золотистые «ракушки» с нежной начинкой из крабовых палочек, сыра и яиц напоминают морские деликатесы, но по-домашнему уютны. Их можно наполнять разными начинками — от классической с плавленым сыром до пикантной с копченым мясом. Идеально для новогоднего стола или романтического ужина!

Разморозьте 500 г бездрожжевого слоеного теста. Нарежьте на квадраты 10×10 см, срежьте углы с одной стороны, чтобы получилась форма ракушки. Слегка защипните тесто посередине широкой стороны, сделайте бороздки зубочисткой. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 10–12 минут при 180 °C. Для начинки №1 смешайте 200 г измельченных крабовых палочек, 200 г тертого плавленого сыра, 2 вареных яйца, чеснок, майонез и укроп. Для начинки №2 соедините крабовые палочки, 100 г тертого твердого сыра, мелко нарезанные помидор, копченое мясо и яйца с майонезом. Остывшие ракушки надрежьте и наполните начинкой. Украсьте половинками перепелиных яиц или оливками.

