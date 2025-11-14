Эту закуску первой сметают со стола, а готовится она 10 минут: луковые кольца в хрустящей панировке

Эти луковые кольца в хрустящей панировке первыми сметают со стола, а готовятся они за 10 минут! Панировка из сухарей создает восхитительный хруст, а лук внутри становится мягким и сочным, теряя излишнюю остроту.

Вам понадобится: 2 крупные луковицы, 100 г муки, 2 яйца, 150 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло для жарки. Лук очистите и нарежьте кольцами толщиной 0,5–1 см, разделите их. Посолите и поперчите. Каждое кольцо последовательно обваляйте в муке, взбитом яйце и панировочных сухарях, тщательно покрывая со всех сторон. Разогрейте в сковороде достаточное количество масла (примерно 1,5 см) и обжаривайте кольца партиями по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавайте луковые кольца горячими с вашим любимым соусом. Этот простой рецепт особенно выручит, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к приходу гостей.

