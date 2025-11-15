Только яблоки, клюква и мука — пеку нежный пирог «Фантазия». Не шарлотка, по вкусу — небо и земля

Этот пирог на кефире с яблоками и клюквой — настоящее спасение, когда хочется домашнего уюта без лишних хлопот. Нежный кефирный бисквит, сочные яблоки и кисловатая клюква создают идеальный баланс вкусов. Такой пирог напоминает детство, бабушкину кухню и тот самый момент, когда дом наполняется ароматом свежей выпечки. Он получается на удивление воздушным, влажным и невероятно ароматным.

Возьмите 2 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 2 стакана муки, 1 ч. л. соды, 3 яблока, горсть клюквы. Взбейте яйца с сахаром, добавьте кефир и муку с содой. Тесто должно быть как густая сметана. Яблоки нарежьте дольками, клюкву промойте. В смазанную форму выложите тесто, сверху — фрукты. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Готовность проверяйте спичкой.

