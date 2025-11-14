Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Не крабовый, а лучше — салат «Конек-Горбунок» на праздничный стол: собирается быстро, раз-два — и красота на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется приготовить что-то знакомое, но в то же время новое, салат «Конек-Горбунок» станет идеальным решением. Да, он напоминает привычный крабовый салат, но морепродукты придают ему совершенно иное звучание. Нежное мясо кальмаров и сладковатые креветки создают более изысканный и насыщенный вкус, чем крабовые палочки. Этот салат — как элегантная версия классики, которая удивит ваших гостей и станет настоящей звездой новогоднего стола.

Возьмите 300 г очищенных кальмаров, 200 г вареных креветок, 4 яйца, 2 свежих огурца, банку кукурузы, 150 г майонеза, зелень. Кальмары отварите в кипящей воде 2–3 минуты, иначе они станут резиновыми. Яйца сварите вкрутую. Все ингредиенты нарежьте кубиками, креветки можно оставить целиком. Смешайте в миске кальмары, креветки, яйца, огурцы и кукурузу. Заправьте майонезом, аккуратно перемешайте. Украсьте зеленью и дольками лимона.

