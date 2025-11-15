Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 15:00

Никаких скучных салатов — новогодняя закуска «Елки-метелки»: затмит оливье и шубу! Быстро из того, что есть под рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Знаете, что самое сложное в новогодних закусках? Сделать их одновременно красивыми, вкусными и быстрыми. С «Елочками» эта задача решается на ура! Нежные, с пикантной ноткой соленых огурцов и горчицы, они напоминают детское чудо — когда из простых продуктов рождается настоящее волшебство. Эти миниатюрные елочки не просто украсят стол, но и станут тем самым блюдом, которое гости разберут первым.

Возьмите 200 г отварного куриного филе, 2 яйца, 100 г твердого сыра, 3-4 соленых огурца, чайную ложку французской горчицы, майонез, 12–15 крекеров и зерна граната. Курицу и яйца мелко нарежьте, сыр натрите, огурцы порубите кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте горчицу и майонез. Влажными руками сформируйте из массы конусы, обваляйте их в измельченном укропе. Установите каждую «елочку» на крекер, украсьте зернами граната. Дополните блюдо веточками зелени для лесного антуража.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
