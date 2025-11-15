Пачка крабовых палочек и немного сыра. Закуска «Клубочки» на праздничный стол — очень вкусно и необычно

Эти крабово-сырные шарики с морковью — моя палочка-выручалочка для любого праздника. Они сочетают в себе нежность сыра, сладость моркови и пикантность крабовых палочек, создавая идеальный баланс вкусов. А сколько восторга они вызывают у гостей! Яркие, аппетитные, с хрустящей ореховой ноткой и свежестью укропа — они исчезают со стола мгновенно. И самое приятное, что на их приготовление нужно всего 20 минут.

Возьмите 300 г твердого сыра, 500 г моркови, 200 г крабовых палочек, 50 г грецких орехов, чеснок по вкусу, пучок укропа и 5 ст. л. майонеза. Морковь, сыр и крабовые палочки натрите на мелкой терке. Орехи измельчите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все ингредиенты с майонезом и перцем. Сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в мелко нарубленном укропе. Дайте настояться в холодильнике 30 минут.

