15 ноября 2025 в 10:06

Перезагружаем крабовый салат — готовлю с чукой в ореховом соусе по корейскому рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сочетание водорослей, крабовых палочек и кукурузы кажется неочевидным, но на деле это очень удачный гастрономический эксперимент. Сочный, свежий и с приятной сладостью.

Для этого быстрого салата мне понадобится: чука в ореховом соусе (200 г), крабовые палочки (150 г), яйца (3 шт.), консервированная кукуруза (150 г).

Все ингредиенты предварительно подготавливаю. Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Крабовые палочки достаю из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры — так салат будет вкуснее. Чуку, если она была заморожена, размораживаю согласно инструкции на упаковке. Нарезаю крабовые палочки и яйца некрупным кубиком. Кукурузу откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. В просторной салатнице соединяю чуку вместе с ореховым соусом, нарезанные крабовые палочки, яйца и кукурузу. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Поскольку чука уже в соусе, дополнительная заправка обычно не требуется. Даю салату 10–15 минут постоять в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подаю сразу же.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

