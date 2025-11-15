Хотите, чтобы тыква таяла во рту? Секрет в температуре и пергаменте

Разогрейте духовку до 190 °C. Цельную тыкву тщательно вымойте и обсушите. Разрежьте ее пополам и удалите семена ложкой. Нарежьте тыкву крупными дольками вместе с кожурой, которая поможет сохранить сочность. В глубокой миске смешайте 3 столовые ложки оливкового масла, столовую ложку жидкого меда, щепотку морской соли крупного помола и молотый мускатный орех на кончике ножа. Обмакните каждую дольку в ароматную смесь, убедившись, что она полностью покрыта. Выложите дольки кожурой вниз на противень, застеленный пергаментом. Запекайте около 40–50 минут, пока края не начнут подрумяниваться и карамелизоваться. Не пересушите! Готовность проверяйте ножом — он должен входить в мякоть легко. Дайте тыкве немного остыть на противне — так соки равномерно распределятся, а затем аккуратно снимите нежную мякоть ложкой.

