Такого татарского хвороста вы еще не пробовали! Удивите десертом близких!

Это изысканное блюдо украшает стол на свадьбах и праздниках. Тонкое тесто, обжаренное до хрустящей корочки, посыпают сахарной пудрой, создавая гармонию простоты и изысканности. Название «Урама» отражает форму выпечки — аккуратные рулетики или спирали, напоминающие цветы.

Ингредиенты (на 4 порции):

мука — 2 стакана (250–300 г);

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

молоко или вода — 2–3 ст. л.;

водка (опционально) — 1 ч. л. (для хруста);

сахарная пудра — 3–4 ст. л.

Приготовление:

Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте яйца, молоко (воду) и водку (если используете). Замесите упругое тесто. Если оно липнет, добавьте немного муки. Раскатайте тесто в пласт (толщиной 1–2 мм). Чем тоньше, тем хрустящее результат! Нарежьте пласт на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–15 см. Возьмите полоску, аккуратно сверните ее в спираль, начиная с одного конца. Кончик слегка смажьте водой и прижмите, чтобы рулет не распался. В глубокой сковороде разогрейте масло до 160–170 °C (капля теста должна сразу всплывать). Обжаривайте спирали порциями по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка. Не перегружайте сковороду! Ураму выложите на бумагу, чтобы удалить лишнее масло. Теплые хворостины обильно посыпьте сахарной пудрой.

Советы для идеального хвороста: слишком горячее масло поджарит тесто снаружи, оставив сырым внутри. Проверяйте термометром или бросайте в масло кусочек теста — если быстро всплывает, можно жарить.

Кроме спиралей, попробуйте складывать полоски «бантиком» или скручивать в розочки.

