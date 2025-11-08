Такого татарского хвороста вы еще не пробовали! Удивите десертом близких!

Это изысканное блюдо украшает стол на свадьбах и праздниках. Тонкое тесто, обжаренное до хрустящей корочки, посыпают сахарной пудрой, создавая гармонию простоты и изысканности. Название «Урама» отражает форму выпечки — аккуратные рулетики или спирали, напоминающие цветы.
Ингредиенты (на 4 порции):
мука — 2 стакана (250–300 г);
яйца — 2 шт.;
сахар — 1 ст. л.;
соль — щепотка;
молоко или вода — 2–3 ст. л.;
водка (опционально) — 1 ч. л. (для хруста);
сахарная пудра — 3–4 ст. л.
Приготовление:
Смешайте муку, сахар и соль.
Добавьте яйца, молоко (воду) и водку (если используете). Замесите упругое тесто. Если оно липнет, добавьте немного муки.
Раскатайте тесто в пласт (толщиной 1–2 мм). Чем тоньше, тем хрустящее результат!
Нарежьте пласт на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–15 см.
Возьмите полоску, аккуратно сверните ее в спираль, начиная с одного конца. Кончик слегка смажьте водой и прижмите, чтобы рулет не распался.
В глубокой сковороде разогрейте масло до 160–170 °C (капля теста должна сразу всплывать).
Обжаривайте спирали порциями по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка. Не перегружайте сковороду!
Ураму выложите на бумагу, чтобы удалить лишнее масло.
Теплые хворостины обильно посыпьте сахарной пудрой.
Советы для идеального хвороста: слишком горячее масло поджарит тесто снаружи, оставив сырым внутри. Проверяйте термометром или бросайте в масло кусочек теста — если быстро всплывает, можно жарить.
Кроме спиралей, попробуйте складывать полоски «бантиком» или скручивать в розочки.
