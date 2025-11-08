Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 18:47

Такого татарского хвороста вы еще не пробовали! Удивите десертом близких!

Хворост урама: татарская выпечка, быстрый рецепт Хворост урама: татарская выпечка, быстрый рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это изысканное блюдо украшает стол на свадьбах и праздниках. Тонкое тесто, обжаренное до хрустящей корочки, посыпают сахарной пудрой, создавая гармонию простоты и изысканности. Название «Урама» отражает форму выпечки — аккуратные рулетики или спирали, напоминающие цветы.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • мука — 2 стакана (250–300 г);

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • соль — щепотка;

  • молоко или вода — 2–3 ст. л.;

  • водка (опционально) — 1 ч. л. (для хруста);

  • сахарная пудра — 3–4 ст. л.

Приготовление:

  1. Смешайте муку, сахар и соль.

  2. Добавьте яйца, молоко (воду) и водку (если используете). Замесите упругое тесто. Если оно липнет, добавьте немного муки.

  3. Раскатайте тесто в пласт (толщиной 1–2 мм). Чем тоньше, тем хрустящее результат!

  4. Нарежьте пласт на полоски шириной 2–3 см и длиной 10–15 см.

  5. Возьмите полоску, аккуратно сверните ее в спираль, начиная с одного конца. Кончик слегка смажьте водой и прижмите, чтобы рулет не распался.

  6. В глубокой сковороде разогрейте масло до 160–170 °C (капля теста должна сразу всплывать).

  7. Обжаривайте спирали порциями по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого оттенка. Не перегружайте сковороду!

  8. Ураму выложите на бумагу, чтобы удалить лишнее масло.

  9. Теплые хворостины обильно посыпьте сахарной пудрой.

Советы для идеального хвороста: слишком горячее масло поджарит тесто снаружи, оставив сырым внутри. Проверяйте термометром или бросайте в масло кусочек теста — если быстро всплывает, можно жарить.

Кроме спиралей, попробуйте складывать полоски «бантиком» или скручивать в розочки.

Ранее мы поделились рецептом классической шарлотки с яблоками.

