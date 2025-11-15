Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 10:03

Беру картошку и горстку муки — пеку хрустящие плацки земнячане: польские картофельные кружочки с нежной серединкой

Плацки земнячане — это больше, чем просто картофельные оладьи, это кусочек польской души на тарелке. Представьте себе хрустящие, золотистые драники с нежнейшей серединкой, которые пахнут детством и домашним уютом. В каждой польской семье их готовят по-своему: кто-то добавляет щепотку майорана, кто-то — зеленый лук, но основа всегда остается неизменной — тертый картофель, лук и любовь к простой, но такой вкусной еде. Это блюдо, которое объединяет поколения и никогда не надоедает.

Возьмите 6 крупных картофелин, луковицу, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Картофель и луковицу натрите на мелкой терке. Хорошо отожмите лишнюю жидкость — это главный секрет хрустящих оладий. Добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Тесто должно быть достаточно густым, но не плотным. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу же, пока они горячие, со сметаной или грибным соусом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

